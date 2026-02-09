Coppa Italia | Bologna - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming
La sei giorni di fuoco della Lazio è iniziata con un pari strappato all'Allianz Stadium contro la Juve, che lascia un retrogusto amaro per il doppio vantaggio acquisito e non sfruttato. Prima di affrontare l'Atalanta in campionato, in una gara cruciale per tenere vive le ambizioni europee, la squadra di Sarri sarà impegnato nei quarti di finale di Coppa Italia.
Per accedere alle semifinali, i biancocelesti dovranno riuscire a espugnare il Dall'Ara, battendo un Bologna in grande difficoltà in questa fase di stagione, reduce dal ko arrivato in pieno recupero contro il Parma e da una sola vittoria conquistata nelle ultime 12 gare di Serie A.
La sfida, in programma mercoledì 11 gennaio alle 21:00, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. I tifosi, inoltre, potranno assistere alla gara in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l'app che il browser, o sul sito di SportMediaset.