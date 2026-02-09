Calciomercato Lazio | Abbate: "Leite? C'è qualcosa che non torna"
09.02.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha commentato la situazione tra Diogo Leite e la Lazio, dopo il botta e risposta tra l'avvocato del calciatore e il direttore sportivo Angelo Fabiani.
"Lotito ha semplicemente deciso di guardare la squadra. Fabiani era a Lisbona, non so per Diogo Leite. Le parole dell'avvocato? C'è qualcosa che non torna, non so perché sia arrivata una replica così. Fabiani non ha parlato di firme, ma solo di un accordo. Forse c'è qualcosa che è andato male nella trattativa, la reazione dell'avvocato di Leite non l'ho capita. Sicuramente è un affare, essendo a parametro zero".
