Lazio | Rugani, parla l’agente: “Ecco com’è nato il suo trasferimento alla Fiorentina”

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'agente Davide Torchia ha parlato del trasferimento a gennaio di Rugani alla Fiorentina. Il centrale era stato accostato alla Lazio durante la vicenda Romagnoli. Di seguito le sue parole.

"Quello che posso dire è che non è stata assolutamente una trattativa last minute, è partita i primi di gennaio, almeno un paio di settimane prima che si concludesse. Ci hanno chiamato dalla Fiorentina per sapere come stesse il ragazzo e quali fossero le condizioni, poi siamo andati avanti per trovare la formula giusta del trasferimento. La Fiorentina è un club di grande tradizione, molto all'avanguardia, che vuole rimettersi in sesto".

"Daniele era già sulla via del recupero, non completamente recuperato, ma tutti lo sapevamo fin dall'inizio. Non è arrivato totalmente recuperato, ma solo perché per certe tematiche muscolari bisogna stare attenti: meglio evitare di farlo giocare una partita in più e perderlo per due mesi. Ha lavorato molto in questi giorni, si è allenato anche domenica e sarà col gruppo penso da questa settimana".