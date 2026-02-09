WOMEN | Lazio, Le Bihan: "L'obiettivo è chiaro, siamo molto vicine a..."

Clarisse Le Bihan ha rappresentato la Lazio nel giorno di presentazione del nuovo album figurine Panini, l'evento si è tenuto in mattinata al Salone d'Onore del Coni. La calciatrice biancoceleste, a margine dell'evento, è intervenuta ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista. Queste le sue considerazioni: "Quanto orgoglio c’è nel vedermi nell’album? Tanto, penso che per noi giocatrici, per le nostre famiglie e per i tifosi sia una cosa veramente bella. Sono orgogliosa perché mi fa ritornare bambina, sono molto contenta”.

“Siamo molto vicine ai primi tre posti, sappiamo che ogni partita sarà importantissima fino alla fine. Continuiamo sulla nostra strada, era importante vincere questo weekend e ci ha dato fiducia. Speriamo di portare a casa altre vittorie così”.

“Come mi sono trovata a centrocampo? Secondo me era più una scelta sul momento, la squadra aveva bisogno perché avevamo avuto infortuni e persone che non erano disponibili. È un’opzione che si può fare, ma non decido io. Se mi mettono qui so che posso farlo, tutte ci adattiamo per il bene della squadra e faccio lo stesso. Preferisco essere più vicina alla porta avversaria, ma se devo giocare in un altro ruolo lo faccio senza problemi”.

“Eliminazione dalla Coppa Italia? È andato tanto veloce, tre giorni dopo abbiamo avuto un’altra partita. Non ne abbiamo parlato molto perché è stato difficile, io sono la prima che ha avuto fatica a tornarci su. Non abbiamo avuto il tempo di abbassare la testa e lasciarci andare, siamo tornate tutte con un obiettivo nella nostra testa ed è chiaro che bisogna fare meglio. La Coppa Italia ora è sfumata, ma abbiamo obiettivi grandi”.

“Come sto? Fisicamente stiamo molto bene, abbiamo avuto molte partite di fila ma abbiamo recuperato bene. Tutta la squadra è disponibile, manca solo Zanoli che ancora un po’ fuori ma l’aspettiamo. Stiamo bene e mentalmente siamo pronte, la fine del campionato sarà bella perché ci sono tante cose da giocare. L’obiettivo è chiaro, dobbiamo lavorare e vincere tutte le partite che abbiamo”.

“Quanto manca per far crescere il movimento in Italia? Questo evento può aiutare per i bambini che possono identificarsi nelle giocatrici, avere questa opportunità è per me molto bello perché può cambiare la mentalità. Il riconoscimento per questo campionato, io ho tifosi che mi seguono dagli Stati Uniti che hanno comprato l’album lo scorso anno e lo faranno anche adesso. È un modo per far conoscere il nostro campionato e la nostra squadra. È molto positivo fare il campionato italiano e europeo”.

