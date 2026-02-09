COVERCIANO - Lazio, la ripresa: Sarri studia le mosse per la Coppa Italia

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

COVERCIANO - È iniziato il ritiro per la Coppa Italia. La Lazio si è fermata a Coverciano, nel covo della Nazionale italiana. Ci rimarrà fino a mercoledì per preparare i quarti di finale contro il Bologna. Per la sfida del Dall'Ara, Sarri dovrà valutare soprattutto le condizioni di Gila e Provstgaard, entrambi usciti con problemi muscolari dal pareggio contro la Juventus.

Il danese dovrebbe farcela, farà coppia con Romagnoli (che sarà squalificato contro l'Atalanta). A Torino si è rivisto anche Patric, destinato però solo alla panchina. A destra va verso la conferma ancora Marusic, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Nuno Tavares e Pellegrini (out allo Stadium). A centrocampo è out Basic, che ha accusato i soliti fastidi all'adduttore.

Si candida quindi Dele-Bashiru per completare il terzetto con Cataldi e Taylor. Il nigeriano si gioca il posto con Belahyane, più indietro nelle gerarchie. Il tridente d'attacco potrebbe non subire variazioni, con Isaksen, Maldini e Pedro nuovamente dall'inizio. Inseguono e sperano in una maglia da titolare sia Ratkov e Dia al centro che Noslin a sinistra. Martedì pomeriggio la rifinitura con le ultime prove tattiche, poi la partenza per Bologna.