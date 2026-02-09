Lazio, Isaksen in gol contro la Juve: i complimenti di Hojlund
Isaksen è stato uno dei protagonisti della sfida contro la Juventus, suo il gol del raddoppio che ha illuso la Lazio di poter portare a casa i tre punti. Il danese si è finalmente sbloccato e questo lascia ben sperare per il futuro, un segnale positivo che arriva anche in un momento delicato per la squadra.
Via social, il danese ha condiviso un carosello di scatti del match e ha ricevuto tanti commenti da parte dei tifosi e non solo. Tra i messaggi, spicca quello del connazionale Rasmus Hojlund. Il giocatore del Napoli si è complimentato col biancoceleste commentando un "Lækkerier" le immagini. In italiano significa "delizie", è chiaro il riferimento al gol.
