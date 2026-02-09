Bologna, Sohm spiega: "Ora sembra tutto negativo, ma non è così"
09.02.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli, il nuovo acquisto del Bologna Simon Sohm ha parlato in conferenza del suo arrivo dalla Fiorentina e delle prime settimane vissute in rossoblù. Nella prossima gara sfiderà la Lazio di Sarri in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
"In queste prime settimane sono stato molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell'adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui. Italiano mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso che io e lui abbiamo le stesse idee e gli stessi obiettivi e possiamo uscire insieme da questo momento complicato. In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui".
