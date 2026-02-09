Atalanta, tegola per Palladino: si ferma un centrocampista
L'Atalanta è in campo da pochissimi minuti per il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, affronta la Cremonese alla New Balance Arena. A pochi minuti dal calcio d'inizio, è arrivata una brutta notizia per Palladino che per la sfida ha dovuto rinunciare a un centrocampista.
Si è fermato De Ketelaere che ha avvertito un risentimento articoalre al ginocchio destro, il belga si è accomodato in panchina. Al suo posto è stato schierato titolare Samardzic. Da monitorare le condizioni dell'ex Milan in vista della della sfida con la Lazio all'Olimpico in programma sabato 14 febbario alle 18.
