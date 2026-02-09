Lazio, Sabatini: "I tifosi devono essere orgogliosi! Tra giocatori e Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della Lazio nel pareggio ottenuto contro la Juventus. Di seguito le sue parole: “Maldini? Se gioca sempre così, mi sono sbagliato alla grande. Ha fatto una grande partita, è molto cresciuto ed è credibile come titolare nella Lazio. Il rigore su Gila-Cabal? È difficile prendere una decisione, per me non è fallo nel calcio che ricordo io, ma quest’anno ne hanno dati così”.

“Noslin? Aveva un rigore in movimento per l’1-3 e l’ha sbagliato. Poi ha perso il contrasto con Miretti da cui è nato il pareggio della Juventus. Il gol di Kalulu cambia la vita ai bianconeri alla Lazio, la vittoria sarebbe stata una botta di speranza e di autostima che avrebbe fatto molto bene, sia per la Coppa Italia imminente che per il resto del campionato. Così invece resta il rimpianto”.

“La Lazio, considerato tutto, ha fatto una grande partita. Nel primo tempo non c’era mai stata la sensazione netta che la Juventus potesse sbloccarla. Poi ha segnato Pedro, che in certe situazioni è ancora un campione. Nel secondo tempo, con la rete di Isaksen, la Lazio si era ritrovata meritatamente in vantaggio 0-2 a Torino. I tifosi devono essere orgogliosi per quello che hanno visto, da parte dell’allenatore e dei giocatori. Sulla società non entro nel merito. Credo sia scattato qualcosa di molto compattante tra squadra e Sarri".