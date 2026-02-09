Bologna, Helland avvisa la Lazio: "Lavoro duro per la Coppa Italia"

TUTTOmercatoWEB.com

Presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli, il nuovo acquisto del Bologna Eivind Helland ha parlato in conferenza del suo arrivo e delle prossime gare, a partire dai quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Penso sia un club fantastico e sono felicissimo di essere qui. Sono venuto qui con il Brann e penso sia stato uno dei match più divertenti che io abbia mai giocato perché l'atmosfera era fantastica. Alla fine della partita mi son detto che forse un giorno avrei potuto giocare qui. Ora mi sto ambientando e mi sto trovando bene".

"L'esclusione dalla lista Uefa? Lo sapevo e lo potevo immaginare. Ora so che devo lavorare duro per essere disponibile in campionato e in Coppa Italia e supportare i ragazzi quando giocheranno in Europa League. Mi sento a mio agio e sono già pronto".