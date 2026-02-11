Lazio, la dott.ssa Mezzaroma lascia la Fondazione? I dettagli
11.02.2026 11:00 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - In casa biancoceleste c'è aria di cambiamento. Come riportato da Il Messaggero, alcune insistenti voci annunciano da giorni le dimissioni della dott.sa Cristina Mezzaroma dalla carica di presidente della Fondazione S.S. Lazio. In attesa di conferme ufficiali, sembra che la moglie del presidente Claudio Lotito sia comunque destinata a ricoprire un altro ruolo.
