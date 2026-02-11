Azionariato popolare, il Senato rinvia il ddl: decisivo l’intervento di Lotito
A seguito di un voto per alzata di mano indetto dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, l'aula del Senato ha optato per il rinvio dell'esame del disegno di legge riguardante l'introduzione dell'azionariato popolare nelle società sportive.
Come riportato da Askanews, dietro questa decisione ci sarebbe l'intervento del presidente della Lazio Claudio Lotito che, secondo diverse fonti parlamentari, avrebbe segnalato al suo capogruppo la necessità di proporre il rinvio, dopo che l'aula aveva già approvato l'inversione dell'ordine del giorno a favore del ddl Cammini d'Italia.
Resta ora da chiarire se e quando il disegno di legge, proposto dalla Lega e già approvato dalla Camera, potrà essere sottoposto nuovamente all'attenzione del Senato.