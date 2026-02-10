Open Var | Juve - Lazio, gol annullato a Koopmeiners: il dialogo con Guida
Nell'ultimo episodio di Open Var è stato analizzato l'episodio del gol annullato a Koopmeiners in Juventus - Lazio per il fuorigioco di Thuram. In particolare è stato mandato in onda il dialogo tra l'arbitro Guida in campo e la Sala Var con Maresca e Mazzoleni. Di seguito le loro dichiarazioni.
GUIDA: “Fuorigioco! La tocca, la tocca! Fuorigioco di Thuram”.
SALA VAR: “Hanno annullato la rete, Mazzo (Mazzoleni, ndr.). Check completato il primo”.
G: “Sul gol è fuorigioco di Thuram. Quello (l’intervento di Gila, ndr.) lo controllano, certo [ai giocatori]”.
SV: “Check completato, il primo Marco (Guida, ndr.), ora controllo il fuorigioco. Sul tiro non ho bandiera, adesso controlliamo un attimo. Tocca Thuram? Mi interessa sapere quello. Tocca addirittura. Anche se non la tocca… Se la sfiora o la tocca comunque impatta. A me interessa Thuram. Dobbiamo solo mettere la linea, non ho la bandiera. Ti confermo il fuorigioco. E non c’è rigore”.