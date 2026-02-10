Open Var | Juve - Lazio, il check su Gila - Cabal: "È uno scontro di gioco"
Nell'ultimo episodio di Open Var è stato analizzato l'episodio del presunto fallo di Gila su Cabal durante Juventus - Lazio. In particolare è stato mandato in onda il dialogo tra l'arbitro Guida in campo e la Sala Var con Maresca e Mazzoleni. Di seguito le loro dichiarazioni.
GUIDA: “Vieni su! Nulla!”.
SALA VAR: “È uno scontro dopo”.
G: “Nulla!”
SV: “A posto. [Guardano le immagini] Metto a velocità normale se ti serve. A me che non sia imprudente, esatto. No, no [la risposta]. Anche dalla retro alta”.
G: “[Ai giocatori] Lì non c’è nulla, scarica la palla ed è un contatto di gioco. Adesso stanno controllando l’eventuale fuorigioco di Thuram. Ha già scaricato il pallone, è un contatto di gioco. In questo caso… almeno è questa la disposizione che abbiamo”.
SV: “Ti confermo il fuorigioco [di Thuram dopo]. E non c’è rigore”.