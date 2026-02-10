Open Var | Juve - Lazio, Tommasi su Gila - Cabal: "Situazione complessa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'ultimo episodio di Open Var, l'ex arbitro Dino Tommasi si è espresso sul presunto fallo di Gila su Cabal durante Juventus - Lazio, spiegando la decisione del direttore di gara Guida e dei varisti Maresca e Mazzoleni. Di seguito le sue parole.

“Questa è una situazione davvero molto complessa a livello tecnico. Partiamo da un assunto di disposizioni internazionali: Cabal scarica il pallone, se c’è un contatto anche negligente e il giocatore non può più intervenire nell’azione, c’è un play on. In questo caso il pallone giocato da Cabal arriva a McKennie, che può anche chiudere un eventuale triangolo. Questo è l’elemento ulteriore che porta a una matrice di punibilità, anche se non c’è imprudenza. Dal campo è una situazione molto difficile".

"Il fatto che Cabal abbia ancora la giocabilità nella chiusura di un eventuale triangolo che McKennie in questo caso non effettua, porta alla punibilità. È una situazione di grande complessità. I varisti Maresca e Mazzoleni si focalizzano sulla mancata imprudenza e non considerano la possibile giocabilità ulteriore. Gli organismi internazionali sostengono che se c’è un fallo imprudente, a prescindere dallo scarico e dalla non possibile giocabilità della palla da parte del calciatore che ha subito il fallo, c’è la punibilità, come in Inter - Napoli (Rrahmani su Mkhitaryan) e in Inter - Milan (Pavlovic su Thuram) che sono casi emblematici. Non parliamo solo di step on foot, ma anche di falli duri. Se si tratta invece di una situazione negligente, non c'è punibilità. In questo caso (di Juve - Lazio, ndr.) arbitri e varisti si adeguano a questa disposizione non considerando che Cabal può ancora ricevere il pallone. C’è quindi una matrice di punibilità”.