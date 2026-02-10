Lazio, Delio Rossi: "Lotito, lo stadio vuoto e la Coppa Italia: ecco cosa penso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Delio Rossi, ex allenatore della Lazio e del Bologna, alla vigilia dei quarti di Coppa Italia ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: "Entrambe arrivano a questo appuntamento in una situazione un po' borderline dal punto di vista ambientale. La Lazio sembra che dia segni di risveglio dopo le polemiche e il mercato di gennaio. Viene da un'ottima partita che ha fatto contro la Juve, anche se poi non ha vinto. Però la prestazione è stata di livello. Sul Bologna, da lontano, sembra in un certo senso che abbia smarrito un po' di freschezza. È una gara in cui forse non c'è favorita».

Sul rapporto tra tifosi e Lotito, Delio ha aggiunto: «Tra ambiente e presidente non è mai scoccata la scintilla. Adesso si sta instaurando un muro contro muro che non giova a nessuno, anche perché non c'è una soluzione. Non è che puoi pretendere che Lotito ceda una sua proprietà. La frattura mi sembra molto ampia e non so se si potrà ripianare». Si passa poi all'Olimpico vuoto, decisione presa dalla tifoseria in segno di protesta: «Penso che questo clima lo puoi superare solo con i risultati. Anche io l'ho vissuto in misura diversa nel momento stesso in cui sono arrivato alla Lazio, subito dopo l'era Cragnotti, quando la Lazio poteva contare sui migliori giocatori del mondo. Noi eravamo in una situazione economica compromessa, dove dovevi fare delle scommesse e se le vincevi dovevi vendere questi giocatori per fare altre scommesse. Io avevo solo la possibilità di cercare di ottenere il massimo possibile, di far giocare la mia squadra bene. E penso che questa sia la migliore medicina, da parte di società e allenatore, ma anche e soprattutto dei giocatori. Se stai alla Lazio, una delle migliori squadre d'Italia e del panorama europeo, devi dimostrare di esserne degno e che la società non si è sbagliata nell'ingaggiarti. Se invece sfrutti l'alibi che ti mancano i tifosi, molto probabilmente non hai le qualità per stare in una società di questo livello».



Sul rapporto tra Sarri e la società, Rossi non sa se ci sia una frattura, anche perché lo stesso allenatore conosceva bene l'ambiente. Ma, nel momento stesso in cui le cose sono diverse da quelle che aveva prospettato, Delio afferma che ci sono due opzioni per il mister, dire "non mi sta bene, me ne vado", oppure cerchi di ottenere il massimo perché per l'ex tecnico non ha senso accettare la situazione e poi lamentarsi. Infine, sull'ultima sessione di mercato, Delio afferma che quelli che sono arrivati sono giocatori che possono avere un futuro nella Lazio perché possono essere funzionali, anche se non gli sembrano calciatori che in un certo senso possano essere i crack.