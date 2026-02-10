Lazio, viaggio di lavoro per il diesse Fabiani. Sullo sfondo c'è Diogo Leite
10.02.2026 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Il diesse Angelo Fabiani non ha seguito la Lazio in trasferta a Torino. Allo Stadium, per vedere la gara contro la Juventus, c'era solo il presidente Lotito (con suo figlio Enrico), tornato a stare vicino alla squadra lontano dall'Olimpico dopo praticamente un anno. Il direttore sportivo, invece, probabilmente era a Lisbona, in Portogallo.
Viaggio di lavoro, scrive Il Corriere dello Sport. Potrebbe aver incontrato l'entourage di Diogo Leite, con cui Fabiani aveva detto di aver trovato un accordo per giugno, poi smentito dall'avvocato del calciatore. Ieri comunque il diesse era già rientrato a Roma, mentre la squadra di Sarri si trova in ritiro a Coverciano per preparare la gara di Coppa Italia contro il Bologna.