Lazio, Lotito sul Flaminio: "Il nostro progetto ha preso spunto da Nervi, vi spiego"
RASSEGNA STAMPA - Roma Capitale ha annunciato l'arrivo tramite pec di tutta la documentazione della Lazio per "la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stdio Flaminio". Ora si aspetta la decisione degli uffici comunali competenti, che "analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare".
Ai taccuini de Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha chiarito l'obiettivo del suo progetto: "Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi".