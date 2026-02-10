Lazio, Lotito si affida a un'altra società per il Flaminio: ecco il piano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lotito ha presentato ufficialmente il progetto per lo Stadio Flaminio in Campidoglio, come reso noto da Roma Capitale attraverso una nota ufficiale. Come riportato da Il Messaggero, per proseguire e non pesare direttamente sui bilancio della Lazio, verrà costituita una società di scopo chiamata "Newco".

Questa sarà l'affidataria effettiva del Flaminio e "responsabile della realizzazione degli interventi di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento del complesso e delle opere complementari di urbanizzazione e della loro gestione", come si legge nella bozza di convenzione. La Newco "avrà la facoltà di utilizzare il Flaminio anche per attività di diversa natura quando la Lazio non sarà impegnata nell'attività calcistica".

Inoltre, viene scritto ancora nel testo della convenzione che è stato depositato, che "le parti - Lazio e Comune - si danno reciprocamente atto dei costi e dei benefici dell'intervento per la Newco e la Lazio, per la comunità territoriale anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica ivi comprese voci non suscettibili di immediata valutazione economico patrimoniale quali, ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'attività calcistica della Lazio e l'importanza del radicamento della Lazio nel comune di Roma Capitale".