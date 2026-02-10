Bologna - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
Archiviato il pareggio contro la Juventus, la Lazio si ferma a Coverciano per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Nel centro sportivo della Nazionale italiana, Sarri dovrà fare i conti con i problemi fisici di Torino: sono a rischio forfait sia Gila che Basic, si aggiungono ai lungodegenti Lazzari e Zaccagni. In difesa Pellegrini, che era squalificato in campionato, si gioca il posto con Nuno Tavares a sinistra; al centro si rivedrà Romagnoli (che non ci sarà contro l'Atalanta) insieme a Provstgaard (uscito solo per crampi da Torino); e Marusic a destra sarà chiamato agli straordinari. A centrocampo, con Cataldi in regia e Taylor mezzala, ci sarà Dele-Bashiru, più avanti di Belahyane. In attacco può essere riproposto lo stesso tridente delle ultime due partite, con Isaksen, Maldini e Pedro. Inseguono Noslin e Cancellieri per un posto a sinistra e Ratkov e Dia al centro.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Sohm; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.