Lazio, Sarri sostituisce Basic: Dele si gioca il posto con Belahyane
10.02.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Basic out. Il croato non ci sarà contro il Bologna. Ha accusato di nuovo un problema all'adduttore nella gara contro la Juventus e si perderà i quarti di finale di Coppa Italia. Nei giorni del ritiro a Coverciano, quindi, Sarri dovrà riflettere sul suo sostituto a centrocampo.
Come riportato da Il Messaggero, in pole c'è Dele-Bashiru. Il nigeriano è subentrato (non benissimo) anche a Torino, proprio al posto del numero 26 biancoceleste. Garantisce più fisicità di Belahyane, con cui è in ballottaggio e si gioca il posto nel terzetto insieme a Cataldi e Taylor. A ridosso del fischio d'inizio il tecnico farà la sua scelta.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.