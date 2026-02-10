Bologna - Lazio, i numeri non sorridono ai biancocelesti: i precedenti in Coppa
La Lazio si appresta ad affrontare il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre non stanno vivendo una stagione entusiasmante e possono trovare in questa competizione un punto di svolta importante.
I precedenti in Coppa Italia, però, non sono favorevoli alla Lazio: nelle cinque sfide disputate a Bologna, i biancocelesti non hanno mai vinto nei tempi regolamentari, fatta eccezione per il successo per 3-2 ai supplementari nel 1960. Il bilancio complessivo è di due pareggi (incluso proprio quello del 1960) e tre sconfitte, l’ultima delle quali risale al 2-0 incassato nel marzo 1981. Sul piano realizzativo, la Lazio ha messo a segno cinque reti, a fronte delle otto del Bologna. Di seguito i numeri:
Precedenti totali: 11 (1 vittoria Lazio, 5 pareggi, 5 vittorie Bologna)
Passaggi del turno: 2 Lazio, 2 Bologna
Ultima vittoria Lazio: 1-0 (19.01.2023)
Ultima vittoria Bologna: 2-0 (25.03.1981)
Ultimo pareggio: 0-0 (30.08.1989)
Gol totali Lazio: 9
Gol totali Bologna: 15
Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia al Dall'Ara: 1-2 Lazio d.t.s. (1960) - 2-0 Bologna (1981)