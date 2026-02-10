Lazio | "Lotito vattene!", la protesta raggiunge Palazzo Chigi: cosa succede

La protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente della Lazio e Senatore della Repubblica Claudio Lotito non accenna a fermarsi. Anzi, si fa sempre più rumorosa e sta toccando corde in un modo che era difficile da prevedere. In particolare, ad aver alimentato il fuoco è stata la petizione lanciata su change.org dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi.

La petizione ha raccolto circa 40.000 firme, alcune delle quali hanno senza dubbio un peso specifico importante. Secondo quanto rivelato dall'Huffington Post, tra le varie firme si è aggiunto anche il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Fabrizio Alfano, grande tifoso biancoceleste e uomo di fiducia di Giorgia Meloni.

Il nome di Alfano si aggiunge alla lista di personaggi noti che hanno aderito all'iniziativa come l’ex dirigente Rai Mauro Mazza, il figlio di Andreotti, Stefano, il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, l’ex parlamentare di M5s Alessandro Di Battista, e non solo. La petizione sta facendo rumore, e si sente anche nei corridoi di Palazzo Chigi.