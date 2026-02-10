Vocalelli: "Vorrei una Lazio incosciente. Sono preoccupato, vi spiego"
10.02.2026 14:45 di Simone Locusta
Il giornalista Alessandro Vocalelli è tornato sulla sfida di domenica sera tra Juventus e Lazio ai microfoni di Radio Radio. Ecco di seguito le sue parole:
“La partita è stata tatticamente perfetta e c’è stato un grande spirito di squadra ma io sogno una Lazio che non sia cosciente dei propri limiti e delle proprie debolezze. Per 45 minuti ha giocato chiusa in difesa, come in un fortino. Vorrei invece una squadra consapevole delle proprie qualità, capace di andare a Torino a giocare una partita diversa. Mi auguro che questo accada in futuro“.
Poi ancora: “Da una parte esco preoccupato. Queste sono partite “di cuore”, che solitamente giocano squadre come Lecce o Udinese. Non vorrei abituarmi a una Lazio fatta solo di cuore o solo di grinta“.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.