Juve - Lazio, Sarri protesta dopo il vantaggio di Pedro: il motivo
10.02.2026 17:00 di Andrea Castellano
Il vantaggio della Lazio contro la Juventus è arrivato praticamente allo scadere del primo tempo grazie al gol di Pedro. L'azione è nata dai piedi di Maldini, che ha sfilato il pallone a Locatelli, distratto in fase di impostazione. Da lì l'ex Atalanta ha servito lo spagnolo, che con la deviazione di Bremer ha bucato Di Gregorio. Dopo aver esultato per la rete, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è rivolto al quarto uomo protestando: voleva il giallo per Locatelli. “L’ha preso per la maglia!”, ha detto riferendosi al contrasto proprio con Maldini, come si vede su BordoCam su Dazn.
