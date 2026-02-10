Lazio, Giannichedda: "Una rosa all'osso sta facendo bene"
10.02.2026 18:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ai microfoni di TMW Radio l’ex biancoceleste Giuliano Giannichedda ha detto la sua sul momento della Lazio soffermandosi soprattutto sulla protesta dei tifosi nei confronti della società.
“Una situazione strana. Giustamente se ritengono di protestare, i tifosi possono farlo ma la squadra in campo va aiutata. I calciatori stanno facendo una bella cosa come attaccamento, per cercare di portare avanti un discorso complicato in campionato. La rosa manca di qualche elemento e dopo i tanti infortuni è ridotta all’osso ma sta facendo bene”.
