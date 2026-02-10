Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Romagnoli: la nota
10.02.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Romagnoli non ci sarà contro l'Atalanta. Il difensore centrale della Lazio è stato ammonito nell'ultima gara contro la Juventus. Era diffidato, per questo salterà la prossima giornata di campionato. A confermarlo è stato il referto del Giudice Sportivo: di seguito la nota.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammonito anche Taylor, al primo giallo della sua esperienza in Italia.
