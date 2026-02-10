Lazio, Isaksen a Mediaset: "Ora siamo nella terra di nessuno. Ma in Coppa Italia..."
10.02.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Juve - Lazio, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di SportMediaset direttamente dall'Allianz Stadium. Di seguito le sue parole: “Siamo delusi, abbiamo la sensazione di aver perso due punti invece di averne guadagnato uno. Questo è il calcio, la scorsa partita (contro il Genoa, ndr) abbiamo vinto all’ultimo minuto. Ora abbiamo affrontato una squadra forte come la Juventus. Non siamo dove vogliamo essere in campionato, siamo un po’ nella terra di nessuno. Guardiamo avanti e speriamo di fare qualcosa in Coppa Italia, è una grande occasione per noi. Speriamo di fare meglio lì”.