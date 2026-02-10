Lazio, Petrucci (Sky): "Gila sta bene, ma non giocherà. Su Rovella..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla rosa di Maurizio Sarri. Il giornalista di Sky Sport si è concentrato sull'infermeria e sul rientro di giocatori come Gila e Provstgaard in vista dei prossimi appuntamenti.

JUVE-LAZIO - "La prestazione con la Juventus lascia tantissimo alla squadra, una partita di resistenza, ma anche di produzione offensiva importante, sono arrivate delle risposte importanti".

PRESTAZIONI DEI SINGOLI - "Un Tavares così applicato difensivamente non l’avevo mai visto, domani penso tornerà dal primo, ha fatto molto piacere a Sarri vederlo così bene. Su Maldini un piccolo dubbio me lo tengo io, do a Ratkov un 5% di possibilità, ma la sua prestazione è stata buona e credo partirà dal primo insieme a Isaksen e Pedro".

"I due centrali saranno Romagnoli e Provatgaard, per il danese sono solo crampi, Gila non ha nulla di grave, ma non sarà rischiato domani. Rovella sta meglio, dal punto di vista clinico non ci sono più problemi, ma deve fare minuti per trovare la condizione, con la Juve sarebbe dovuto entrare. Sarri non lo vede comunque come mezzala, lui e Cataldi sono registi per il mister".