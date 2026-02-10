Juve - Lazio, la sorpresa di Sarri e la domanda a Spalletti: il retroscena
Il clima che si respira prima di un grande classico del calcio italiano è spesso fatto di sguardi, gesti scaramantici e piccoli episodi che sfuggono alle telecamere principali, ma che raccontano molto dello stato d’animo dei protagonisti. La sfida dello Stadium non ha fatto eccezione, regalando più di un retroscena di Juve-Lazio grazie alle telecamere di Bordocam su DAZN.
Il primo episodio curioso ha riguardato il ritorno a Torino di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, che su quella panchina ha vinto uno scudetto, è apparso quasi disorientato dai cambiamenti strutturali dell’impianto. Appena entrato sul terreno di gioco, il tecnico della Lazio ha notato immediatamente lo spostamento dei seggiolini riservati a staff e riserve.
Maurizio Sarri entra in campo e si stupisce del fatto che le panchine allo Stadium non siano più in tribuna. Un cambiamento che ha spinto l’allenatore laziale a cercare spiegazioni immediate dal tecnico bianconero. L’allenatore ne parla anche con Spalletti chiedendo: “Ma che han fatto con le panchine?“.