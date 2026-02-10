Lazio, la lettera al presidente Lotito raggiunge quota 40mila firme - FOTO
Continuano le adesioni alla petizione lanciata su change.org da parte dei giornalisti di fede biancoceleste Alberto Ciapparoni e Federico Marconi. La lettera rivolta al presidente della Lazio Claudio Lotito, infatti, ha raggiunto ufficialmente quota 40mila firme.
Una delle ultime adesioni era stata di Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, grande tifoso biancoceleste e uomo di fiducia di Giorgia Meloni. A questa si aggiungono anche quelle di Mauro Mazza (ex dirigente Rai), Stefano Andreotti, Andrea Stroppa (referente in Italia di Elon Musk), Alessandro Di Battista (ex parlamentare di M5S) e di molti altri tifosi, vip e non.
Le firme aumentano a vista d'occhio: tutti sposano a pieno quanto scritto da Ciapparoni e Marconi, che sognano un futuro diverso per la Lazio. E ora sono diventate ben 40mila le persone che chiedono un definitivo cambio di rotta.