Juve, Thuram sulla Lazio: "Abbiamo dominato, siamo molto arrabbiati"
10.02.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio contro la Lazio raggiunto solo allo scadere, il centrocampista della Juventus Khephren Thuram è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista è tornato a parlare proprio della prestazione dei bianconeri e del risultato finale. Di seguito le sue parole.
"È ovvio che siamo molto arrabbiati. Perché abbiamo fatto una buona partita. Penso che abbiamo dominato la Lazio: loro hanno fatto due gol credo sui due primi tiri. Se guardiamo a com'è finita, con il gol del pareggio all'ultimo momento, allora sì, è un punto guadagnato. Però siamo comunque scontenti per come è andata questa partita".
