Lazio, Lotito resta vicino a Sarri: il presidente sarà a Bologna
RASSEGNA STAMPA - Lotito segue la Lazio anche a Bologna. Dopo aver presenziato già all'Allianz Stadium per la gara di campionato contro la Juve, il patron biancoceleste ha deciso di restare ancora al fianco della squadra ed è atteso anche al Dall'Ara per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.
Come sottolinea Il Messaggero, era da diverso tempo che il presidente non assisteva a due trasferte consecutive e, prima della gara di Torino, la sua ultima apparizione lontano dall'Olimpico risaliva addirittura ai quarti di finale di coppa persi a San Siro contro l'Inter, il 25 febbraio 2025. In questo periodo così delicato, Lotito ha deciso di restare vicino al gruppo di Sarri, consapevole dell'importanza che avrà la gara contro i rossoblù.
Dopo aver già stanziato a inizio stagione circa 2 milioni lordi di premio, il presidente considera ora la Coppa Italia come un obiettivo primario e lo aveva ribadito alla squadra in un discorso motivazionale prima della partita di Lecce, nel quale aveva chiesto di dare tutto in questo torneo. Negli ultimi anni la Lazio non è mai rimasta fuori dall'Europa per due anni di seguito e Lotito vuole evitare che la situazione del club si aggravi ulteriormente.