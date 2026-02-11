Lazio, il rientro di Zaccagni si avvicina: ecco quando può tornare
RASSEGNA STAMPA - Zaccagni torna a correre. Il post pubblicato ieri dal capitano lo mostra sul tapis roulant: buona intensità, anche se per ora solo in palestra. Il rientro in campo è atteso nei prossimi giorni, in attesa dei controlli decisivi annunciati da Sarri per la metà della settimana.
L’infortunio è stato atipico, forse legato all’operazione di giugno, come indicato nel bollettino medico del 31 gennaio: lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome. "È un infortunio strano e abbastanza serio, ma c’è una speranza", aveva spiegato Sarri prima di Torino.
Il post di Zaccagni è il segnale incoraggiante: salterà Bologna e Atalanta, ma, scrive il Corriere dello Sport, è possibile un suo rientro a Cagliari.