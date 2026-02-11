Lazio, è iniziato il progetto Flaminio: ecco tutti i doveri del club
RASSEGNA STAMPA - Con la consegna della documentazione in Campidoglio, la Lazio ha dato finalmente inizio al progetto Flaminio. Il progetto sarà finanziato dalla NEWCO, una società di scopo con l'obbligo di sviluppare il progetto esecutivo, ma nella bozza di convenzione sono dettagliati anche gli obblighi a carico della Lazio.
Come spiega il Corriere dello Sport, il club dovrà predisporre il progetto esecutivo e realizzare le opere di urbanizzazione complementari necessarie a garantire accessi e aree di sosta dello Stadio Flaminio. A questo si aggiungono la gestione dell’impianto e la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come l’erogazione dei servizi connessi allo stadio e alle opere accessorie per tutta la durata della Convenzione.
Il vincolo temporale è lungo: 90 anni, individuati come il periodo necessario all’Affidatario per recuperare gli investimenti sostenuti nella realizzazione dei lavori e delle opere complementari, oltre ai costi di gestione e manutenzione, garantendo anche un ritorno sul capitale investito.
Nel corso dello stesso arco temporale, la convenzione stabilisce inoltre l’obbligo di destinare lo Stadio Flaminio alla sede dell’attività calcistica, nazionale e internazionale, della prima squadra della Lazio. È prevista infine la facoltà, nei giorni non dedicati alle gare, di utilizzare il complesso immobiliare anche per attività di diversa natura.