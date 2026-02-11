Formula 1 | Ferrari, il primo problema del 2026 in Bahrain su Hamilton
11.02.2026 11:55 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
I test del Bahrain sono iniziati oggi per la Formula 1. Il 2026, come Mondiale, è sempre più vicino e le vetture si preparano in tanti modi, sperimentando nuove soluzioni rispetto a Barcellona e confermandone altre. Lato Ferrari questa mattina c'è Lewis Hamilton in pista e dai primi dati telemetrici arriva una prima notizia che fa storcere un po' la bocca. Ma è solo il primo giorno.