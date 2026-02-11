Bologna - Lazio, le probabili formazioni: occasione Rovella, in difesa...
Archiviato il pareggio contro la Juventus, la Lazio si ferma a Coverciano per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Nel centro sportivo della Nazionale italiana, Sarri dovrà fare i conti con i problemi fisici di Torino: è out Basic, si aggiunge ai lungodegenti Lazzari e Zaccagni. In difesa, davanti a Provedel in porta, Pellegrini può tornare titolare a sinistra a discapito di Nuno Tavares; al centro si rivedrà Romagnoli (che non ci sarà contro l'Atalanta), probabilmente insieme a Gila (in ballottaggio con Provstgaard); Marusic sarà confermato a destra. A centrocampo chance per Rovella dall'inizio: può prendere il posto da mezzala superando Dele-Bashiru e Belahyane, ma non è da escludere anche un impiego in regia. Potrebbe chiudere il terzetto con Cataldi e Taylor. In attacco verrà riproposto lo stesso tridente delle ultime due partite, con Isaksen, Maldini e Pedro. Gli altri inseguono e sperano.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Basic, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.