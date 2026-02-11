Lazio | Provedel, l'ipotesi rigori non spaventa: i suoi numeri
11.02.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La porta questa sera sarà senza dubbio di Provedel, chiamato all'esordio stagionale in Coppa Italia e alla seconda presenza con la maglia della Lazio in questa competizione. Ivan è pronto, anche all’eventualità dei rigori, previsti in caso di parità al 90’.
Sul fronte penalty, sottolinea il Corriere dello Sport, il suo curriculum parla di 11 rigori parati in carriera, due dei quali in biancoceleste. Il primo in Europa League contro il Midtjylland nel 2022-23, il secondo lo scorso 19 gennaio contro il Como, quando ha neutralizzato il tiro incrociato di Nico Paz.
Quella di Bologna si annuncia una serata da duello aperto: invitante per gli attaccanti, ma anche per un portiere che ha voglia di lasciare il segno.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.