Lazio, Provedel è pronto: la porta in Coppa Italia è sua

RASSEGNA STAMPA - La porta è sua e resterà sua, senza più distinzioni tra le competizioni. Provedel si prepara alla sfida di Bologna sognando un’altra serata da protagonista: stavolta senza beffe, ma con una qualificazione in semifinale. A Torino è stato un autentico muro contro la Juventus, battuto soltanto dai colpi di testa ravvicinati e imparabili di McKennie e Kalulu. Quella di stasera, però, è una partita ancora più pesante sulla carta: un possibile spartiacque della stagione. In caso di vittoria, la Lazio entrerebbe tra le quattro squadre ancora in corsa per la Coppa Italia, con in palio anche l’accesso diretto alla prossima Europa League.

Provedel proverà a ripetersi al Dall’Ara: la prestazione contro la Juventus è stato l’ennesimo segnale di una rinascita coincisa con il ritorno di Sarri in panchina, che gli ha restituito il posto da titolare perso nel finale della scorsa stagione. La fiducia del tecnico è stata ripagata giornata dopo giornata, al punto da renderlo uno dei più continui della rosa. La cessione di Mandas a gennaio ha poi cancellato ogni dubbio sul ruolo in Coppa Italia: dopo l’unica presenza del greco negli ottavi contro il Milan, il posto è tornato definitivamente nelle sue mani.

Per Provedel, quindi, sarà l’esordio stagionale nella competizione e appena la seconda presenza assoluta in Coppa Italia con la maglia della Lazio. La prima, ricorda il Corriere dello Sport, risale al 5 dicembre 2023, contro il Genoa all’Olimpico: vittoria per 1-0 agli ottavi, decisa dal gol di Guendouzi. L’arrivo del giovane Motta (classe 2005) come vice gli consentirà di difendere i pali anche oltre il campionato.