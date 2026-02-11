Milano-Cortina 2026, Lägreid bronzo tra le lacrime: cosa è successo
11.02.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Milano-Cortina ha regalato a Sturla Holm Lägreid una bellissima medaglia di bronzo nella 20 km di biathlon anche se, il campione norvegese, era tutt’altro che felice al termine della gara. Raggiunto dai microfoni dell’emittente NRK l’atleta è infatti scoppiato in lacrime, di dolore e non di emozione, confessando in diretta di... <<< LAGREID >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide