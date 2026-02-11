Ex Lazio | Kamada saluta il Crystal Palace: andrà via ancora a parametro zero
11.02.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ci risiamo. Daichi Kamada è pronto a liberarsi ancora a parametro zero. L'ha fatto in Germania, all'Eintracht Francoforte; poi in Italia, alla Lazio. Ora ha deciso di fare lo stesso in Inghilterra, al Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Sky Sports, infatti, il giapponese andrà via alla scadenza del suo contratto a giugno. In questi mesi sarà quindi libero di firmare con qualsiasi altra squadra, scegliendo da solo il suo futuro.
