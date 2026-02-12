Italia, Bonucci: "Il girone di Nations League è difficile. L'obiettivo è..."
12.02.2026
Dopo il sorteggio dei gironi di Nations League, con l'Italia che è stata inserita nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia, Leonardo Bonucci, collaboratore del ct Gattuso, ha commentato le sfide che attendono gli Azzurri: "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione".
