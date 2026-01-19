IL TABELLINO di Lazio - Como 0-3
Serie A Enilive | 21ª giornata
Lunedì 19 gennaio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-COMO 0-3
Marcatori: 2` Baturina, 24`, 49` Paz
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (64` Lazzari); Belahyane, Cataldi (53` Rovella), Taylor (85` Dele-Bashiru); Cancellieri (53` Isaksen), Ratkov, (53` Noslin) Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Farcomeni, Pedro.
All.: Maurizio Sarri
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic (46` Posch), Ramón, D.Carlos, Valle; Caqueret (65` Sergi Roberto), Perrone, Da Cunha; Paz (81' Douvikas), Baturina (74` Vojvoda), Rodriguez (81' Kuhn).
A disp.: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Alberto Moreno, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.
All.: Cesc Fabregas
Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna) ; Assistenti: Perrotti - Cavallina; IV ufficiale: Feliciani; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Maresca
NOTE. Ammoniti: 20` Zaccagni (L), 22` Smolcic (C), 42` Romagnoli (L), 44` Cataldi (L), 58` Pellegrini (L), 75` Posch (C)
Al 35` Provedel (L) para un calcio di rigore
Recupero: 4` p.t; 3 s.t.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.