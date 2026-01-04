IL TABELLINO di Lazio - Napoli 0-2

IL TABELLINO di Lazio - Napoli 0-2
© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A Enilive | 18ª giornata

Domenica 4 gennaio 2026, ore 12:30

Stadio Olimpico, Roma

Marcatori: 14` Spinazzola, 32` Rrahmani

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (62' Lazzari); Guendouzi, Cataldi (70' Belahyane), Basic; Cancellieri (70' Cancellieri), Noslin, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Rovella, Farcomeni, Pedro, Serra.

All.: Maurizio Sarri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (78' Buongiorno), Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola (78' Gutierrez); Neres (67' Mazzocchi), Hojlund (87' Lang), Elmas.

A disp.: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco

All.: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Meli - Costanzo; IV ufficiale: Piccinini; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Doveri

Ammoniti: 43' Zaccagni (L), 64' Cataldi (L), 69' Rrahmani (N), 69' Noslin (L)

Espulsi: 80' Noslin (L), 87' Marusic (L), 87' Mazzocchi (L)

Recupero: 3' pt, 5' st

