IL TABELLINO di Lazio - Napoli 0-2
Serie A Enilive | 18ª giornata
Domenica 4 gennaio 2026, ore 12:30
Stadio Olimpico, Roma
Marcatori: 14` Spinazzola, 32` Rrahmani
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (62' Lazzari); Guendouzi, Cataldi (70' Belahyane), Basic; Cancellieri (70' Cancellieri), Noslin, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Rovella, Farcomeni, Pedro, Serra.
All.: Maurizio Sarri
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (78' Buongiorno), Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola (78' Gutierrez); Neres (67' Mazzocchi), Hojlund (87' Lang), Elmas.
A disp.: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco
All.: Antonio Conte
Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Meli - Costanzo; IV ufficiale: Piccinini; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Doveri
Ammoniti: 43' Zaccagni (L), 64' Cataldi (L), 69' Rrahmani (N), 69' Noslin (L)
Espulsi: 80' Noslin (L), 87' Marusic (L), 87' Mazzocchi (L)
Recupero: 3' pt, 5' st