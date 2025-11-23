IL TABELLINO di Lazio-Lecce 2-0

23.11.2025 20:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Lazio-Lecce 2-0

Serie A Enilive | XII giornata

Domenica 23 novembre 2025, ore 12:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-LECCE 2-0

Marcatori: 29` Guendouzi, 90'+5' Nosli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (74` Lazzari); Guendouzi, Cataldi (46` Vecino), Basic; Isaksen (82' Pedro), Dia, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.

All.: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (76` Kaba), Berisha (46` Banda); Morente (76` N`Dri), Camarda (46` Stulic), Sottil (63` Pierotti).  

A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Helgason, Kouassi, Kovac, Maleh.

All.: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco) 

Assistenti: Mastrodonato - Luciani

IV ufficiale: Marinelli 

V.A.R.: Serra

A.V.A.R.: Di Piccinini 

NOTE. Ammoniti: 79` Guendouzi (L), 82` N`Dri (L)

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.