IL TABELLINO di Lazio-Lecce 2-0
Serie A Enilive | XII giornata
Domenica 23 novembre 2025, ore 12:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-LECCE 2-0
Marcatori: 29` Guendouzi, 90'+5' Nosli
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (74` Lazzari); Guendouzi, Cataldi (46` Vecino), Basic; Isaksen (82' Pedro), Dia, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.
All.: Maurizio Sarri
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (76` Kaba), Berisha (46` Banda); Morente (76` N`Dri), Camarda (46` Stulic), Sottil (63` Pierotti).
A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Helgason, Kouassi, Kovac, Maleh.
All.: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco)
Assistenti: Mastrodonato - Luciani
IV ufficiale: Marinelli
V.A.R.: Serra
A.V.A.R.: Di Piccinini
NOTE. Ammoniti: 79` Guendouzi (L), 82` N`Dri (L)