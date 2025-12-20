IL TABELLINO di Lazio - Cremonese 0-0

Serie A Enilive | 16ª giornata

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (82' Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (63' Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (63' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (69' Ceccherini); Barbieri (87' Floriani), Bondo, Grassi (69' Vandeputte), Johnsen (76' Zerbin), Pezzella; Bonazzoli (76' Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Davide Nicola

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino); Assistenti: Laudato - Regattieri; IV ufficiale: Bonacina; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Manganiello

NOTE. Ammoniti: 38' Pedro (L), 43' Grassi (C), 77' Romagnoli (L), 80' Guendouzi (L), 81' Pezzella (C), 92' Gila (L)

Espulsi: 94' Ceccherini (C)

Recupero: 1' p.t; 5' s.t.

