IL TABELLINO di Lazio Women - Parma 1-0
Serie A Women Athora | 9ª giornata
Domenica 14 dicembre 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-PARMA 1-0
Marcatrice: 61` Piemonte
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, D`Auria, Connolly; Monnecchi (33` Benoit), Castiello, Simonetti, Le Bihan, Oliviero; Visentin (34` Goldoni), Piemonte (88` Karzcewska). A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin, Ashworth-Clifford. All.: Gianluca Procopio
PARMA: Ceasar, Masu, Pondini, Pinther (73` Cardona), Carranza (68` Lonati), Distefano, Dominguez (86` Kajzba), Ambrosi, Uffren, Benedetti (68` Benedetti), Cox. A disp.: Fabiano, Copetti, Rabot, Minuscoli, Quintero, Zamanian, Cissoko, Bertucci, Gueguen. All.: Giovanni Valenti
Arbitro: Marco Di Loreto (sez. Terni); Assistenti: T. Andriambelo - Nappi; Quarto ufficiale: Domenico Mascolo; Operatore FVS: Angelo Di Curzio
NOTE. Ammonite: 4` Distefano (P), 40` Baltrip-Reyes (L).
Espulsa: 27` Simonetti (L).
Recupero: 4` pt; 5' s.t.