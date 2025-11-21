FORMELLO - Lazio, Tavares tenta Sarri. E Dia...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Rientrati tutti i nazionali, scattate le prove tattiche. Sarri ha recuperato Tavares, il dubbio ora è tra lui e Lazzari. Marusic è l'unico terzino con la maglia assicurata. Il portoghese ha smaltito la lesione muscolare al polpaccio, da martedì si è riunito ai compagni, si è gestito la scorsa settimana prima del ritorno in gruppo. Al centro naturalmente ci sarà la coppia Gila-Romagnoli.

A centrocampo verso la conferma il terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Dele-Bashiru sarà reinserito in lista entro domani, si rivedrà in panchina dopo il lungo stop per l'infortunio muscolare rimediato nel derby del 21 settembre. Il nigeriano, salvo ripensamenti, prenderà il posto di Rovella, giovedì il regista si è operato per risolvere la pubalgia che l'ha bloccato dopo poche giornate di campionato. Tornerà a disposizione a gennaio.

In attacco non ce la farà Castellanos (ci prova per il Milan in Coppa Italia o il Bologna). Resta in pole Dia sulle opzioni Noslin e Pedro da falso nove. Il senegalese si riaggregato dopo gli impegni in Nazionale, giocherà al centro del reparto con Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Ancora out Cancellieri, le sue condizioni stanno migliorando, recupero possibile per inizio o metà dicembre.