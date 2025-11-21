Ex Lazio | Germoni racconta Inzaghi, la Primavera e non solo

Ll'ex terzino della Lazio Primavera Luca Germoni, ora all’Aranova (Eccellenza Lazio, Girone A), ha parlato della sua esperienza con le giovanili biancoceleste e con la prima squadra di Inzaghi.

Ai microfoni di Tridente Podcast, l'ex terzino della Lazio Primavera Luca Germoni, ora all’Aranova (Eccellenza Lazio, Girone A), ha parlato della sua esperienza con le giovanili biancoceleste e con la prima squadra di Inzaghi. Di seguito le sue parole.

“Sono arrivato alla Lazio dalla Romulea. In Primavera ho incontrato Simone Inzaghi che poi mi ha fatto affacciare anche in prima squadra. Con me c’erano Folorunsho, Lombardi, Murgia e Cataldi. Si vedeva che avevano quel qualcosa in più per fare una signora carriera. Capivi fin da subito che dovevi dare il massimo per spiccare il volo e fare il salto, è più difficile rispetto al salto dall’Eccellenza".

“Allenarsi con campioni come Biglia e Klose è stato bellissimo. Klose è una persona fantastica. Era come coronare un sogno, anche se non ho mai tifato alcuna squadra. Lo sentiva più mia mamma che è una grande laziale. Sono stato diverse volte in panchina, non sono mai riuscito ad esordire. La volta che ho sfiorato il debutto? Con l’Atalanta (3-4, stagione 16/17, ndr). Ma poi per un problema fisico entra Cataldi al posto mio. La Lazio di Sarri? Mi aspetto una stagione un po’ altalenante e difficile. Sarri è forte e già sta portando qualche piccolo risultato. Gli auguro di raggiungere una competizione europea".