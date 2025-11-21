Isaksen, è il momento della rivincita: pronto a prendersi la Lazio

La Lazio, e soprattutto Sarri, hanno riabbracciato Isaksen reduce dagli impegni con la Danimarca. Le due gare vissute da protagonista lo hanno aiutato a riacquisire fiducia e ora è pronto a dimostrarlo anche col club

RASSEGNA STAMPA - La Danimarca si giocherà l’accesso al Mondiale ai play off, come l’Italia. Un mix tra delusione e orgoglio sono i sentimenti che in questo momento prova Isaksen, immaginava il suo rientro a Formello con tutt’altro spirito. Il percorso con la selezione non è andato come sperava, ma resta il fatto che con la maglia della Nazionale si è confermato un punto di riferimento. Ha vissuto le ultime due gare da protagonista che, come sottolinea il Corriere dello Sport, hanno restituito a Sarri un giocatore più maturo e sicuro.

La Lazio dovrà ancora fare a meno di Cancellieri, fino a metà dicembre, questo significa che il tecnico conterà su di lui. Il rientro dalla nazionale diventa per il danese un punto di ripartenza, aveva dato già segnali importanti prima della sosta. Con l’Inter c’è stato qualche passo indietro, una prestazione poco brillante e incisiva che ha messo in evidenza la discontinuità. Un’altalena che vive solo chi ha il potenziale, ma deve ancora imparare a capire come usarlo per essere continuo.

Con Cancellieri ai box, Sarri gli concederà più minutaggio oltre a responsabilità importanti. Isaksen dovrà farsi trovare pronto ad alternare fase offensiva e ripiegamenti, uno degli aspetti più cruciali nel 4-3-3 biancoceleste. Ma soprattutto, dovrà capire quale sarà il momento giusto per affondare senza lasciarsi prendere dalla frenesia. La nazionale lo ha riabilitato dandogli fiducia, ora la speranza è che sia il club a beneficiarne.

